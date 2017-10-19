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Japonlar, Ay'da 50 kilometre uzunluğunda mağara keşfetti!

JAPONLAR, AY'DA 50 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA MAĞARA KEŞFETTİ!

Japon araştırmacılar, Ay üzerinde astronotlar tarafından üs olarak kullanılabilecek bir mağara keşfetti. Mağaranın 50 kilometre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 02:00
Puan Ver : Japonlar, Ay'da 50 Kilometre Uzunluğunda Mağara Keşfetti!(6/10)2

Japon araştırmacılar, Ay'da astronotlar tarafından üs olarak kullanılabilecek 50 kilometre boyunca uzanan bir mağara keşfettiler.

ASTRONOTLAR MAĞARAYI AY ÜSSÜ OLARAK KULLANABİLİR

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), keşfedilen büyük yer altı mağarasının gelecekte astronotlar için Ay üssü olarak kullanılabileceğini ümit ettiklerini açıkladı. 3,5 milyar yıl önce lavlardan oluştuğu düşünülen mağaranın gelecekte içinde bir uzay üssü kurulması halinde astronotları güneşin yaydığı radyasyon ve kozmik ışınlardan korunabileceği düşünülüyor.

MAĞARA 100 METRE GENİŞLİĞİNDE

JAXA'nın Ay uydusu Kayuga'nın topladığı bilgilere göre, Marius Hills denilen bir grup volkanik kubbeli alanın altında yer alan mağaranın 100 metre genişliğinde olduğu tespit edildi. Kayuga'nın ilk önce 50 metre çapında ve derinliğinde bir delik tespit ettiğini bildiren ajans, Ay yüzeyindeki radyo dalgaları kullanılarak yapılan araştırmaların onları mağaranın lavdan oluşmuş olduğu sonucuna götürdüğünü açıkladı.

BUZ VE SU BULUNMA İHTİMALİ DE VAR

Yer altı yapısının batıdan doğuya doğru uzandığını gösteren verileri inceleyen JAXA araştırmacılarının çalışmaları, mağaranın derinliklerindeki kayalıklarda buz ve su ihtimalinin bulunduğunu doğruladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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