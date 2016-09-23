Kullandığımız tüm akıllı telefon ve tabletlere güç veren işlemcileri tasarlayan İngiliz ARM firması geçtiğimiz dönemde Japonlara satılmıştı. Japon Softbank ile ARM arasında gerçekleşen anlaşmanın Marmaris'te gerçekleştiği ortaya çıktı.



Kullandığımız tüm akıllı telefon ve tabletlere güç veren işlemcileri tasarlayan İngiliz ARM firması geçtiğimiz dönemde Japonlara satılmıştı. Japon Softbank ile ARM arasında gerçekleşen anlaşmanın Marmaris'te gerçekleştiği ortaya çıktı.



Clash of Clans'ın yapımcısı Supercell'in de sahibi olan SoftBank, bundan 4 yıl önce Amerikalı mobil operatör Sprint'i 20 milyar dolara satın almıştı. Kısa süre önce de İngiliz yonga tasarımcısı ARM'ı 32 milyar dolara satın aldı.



Anlaşmanın nasıl yapıldığına ilişkin detaylar ise yeni ortaya çıktı. İddiaya göre satın alma Japonya'nın en zengin 2. iş adamı olan SoftBank CEO'su Masayoshi Son'un Türkiye'de yaptığı tatil sırasında gerçekleşti. Öncesinde hummalı bir görüşme trafiği yürüten ARM ve SoftBank el sıkışmaya hazır duruma geldiklerinde SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son Marmaris'te tatildeydi. ARM'ın CEO'su Simon Segars'ta anlaşmayı imzalamak için Türkiye'ye geldi ve önce şirketin ikili heyetleri arından ise CEO'lar birbirleri ile görüştü. İmza ise lüks bir restoranda imzalandı.



Selin Oral'ın işletmecisi olduğu Marmaris'teki restoranda imzalanan anlaşma ile birlikte İngilizlerin göz bebeği, kullanılan neredeyse bütün akıllı telefonlar, tabletler ve geliştirici kartlarına güç veren işlemcilerin tasarımcısı ARM, Japonların oldu. 23.4 milyar pound karşılığında gerçekleşen satın alım ise yaklaşık 32 milyar dolara denk gelmekte.



SoftBank Daha Önce de Çok Büyük Satın Alımlar Yapmıştı



18.6 milyar dolarlık kişisel servete sahip CEO'su Masayoshi Son'un liderliğindeki Softbank 1981 yılında kuruldu. Bankacılık, telefon operatörlüğü gizi alanlarda hizmet gösteren ve farklı mobil operatörleri bünyesinde bulunduran firma kendi adıyla telefonlar da ürettirmiş. Yakın dönemde ise Amerika'nın en önemli mobil operatörlerinden olan Sprint'i 20 milyar dolara satın alması ve Vodafone Japonya'ya yaptığı 15 milyar dolarlık yatırım ile dikkatleri üzerine çekmişti.



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