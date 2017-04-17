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japon voleybol takımı robotlarla antrenman yapıyor

JAPON VOLEYBOL TAKIMI ROBOTLARLA ANTRENMAN YAPIYOR

Teknoloji, spor sektöründe de büyük bir oyuncu olmaya başladı. Bunun son örneklerinden birinde Japon voleybol takımı robotlarla antrenman yapıyor.

Tarih : 17 Nisan 2017, 10:05
Puan Ver : Japon Voleybol Takımı Robotlarla Antrenman Yapıyor(10/10)10


Teknoloji, spor sektöründe de büyük bir oyuncu olmaya başladı. Bunun son örneklerinden birinde Japon voleybol takımı robotlarla antrenman yapıyor.



Robotlar insanlar gibi içgüdü ve sezilere sahip olmamalarına rağmen bazı konularda insanlardan daha iyiler. Daha hızlı hareket ediyorlar ve yorulmuyorlar. Bu etmenler de bazı durumlarda robotların insanlardan daha ideal olduğunu gösteriyor. Japon voleybol takımını yönetenler de böyle düşünmüş olmalı. Zira Japon voleybol takımı robotlarla antrenman yapıyor.



Robotların antrenmanda kullanılışı oldukça basit. Programlandıkları şekilde belli yönde hareket ediyorlar. Blok pozisyonu alarak voleybolcuların ataklarını karşılıyorlar. Bu antrenman ile voleybolcuların robotlara karşı çalışıp doğru zamanlamalı ataklar yaparak bloklara yakalanmamaları hedefleniyor.



Takımın antrenörleri, bu robotları hareket sensörleri ile donatıp robotların hareketlerinin daha öngörülemez hale gelmesini ve daha gerçekçi olmalarını hedefliyor. Ancak robotların şu anki halleriyle de kullanışsız oldukları söylenemez. Zira saniyede3.7 metre hızlahareket edebiliyorlar.



Bu arada teknolojinin diğer sektörlerde kendini hissettirdiği gibi sporda da yer almaya başladığını belirtelim. Japon voleybol takımının robotlarla antrenman yapmasından önce ABD'de NFL'derobotlar yardımıyla antrenman yapılıyordu. Futbolda da ‘gol çizgisi teknolojisi' ve ‘video hakem'uygulamaları yavaş yavaş yayılıyor.



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Etiketler: Japon  Voleybol  Takımı  Robotlarla  Antrenman  Yapıyor    haber

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