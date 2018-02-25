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Japon Turistlere Sarılmak Bedava! Türk Kızları Büyük İlgi Gösterdi
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Japon turistlere sarılmak bedava! Türk kızları büyük ilgi gösterdi

JAPON TURİSTLERE SARILMAK BEDAVA! TÜRK KIZLARI BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Taksim Meydanı'na ellerinde Free Hug (Sarılmak Bedava) yazılı dövizle çıkan 2 Japon turist, özellikle kızlar tarafından büyük ilgi gördü.

Tarih : 25 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : Japon Turistlere Sarılmak Bedava! Türk Kızları Büyük İlgi Gösterdi(10/10)6

Taksim Meydanı'nda elinde Free Hug (Sarılmak Bedava) yazılı bir dövizle çıkan 2 Japon turist, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Turistlere özellikle genç kızların ilgi göstermesi dikkat çekti.

JAPON TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Dünya genelinde bir sosyal paylaşım sitesinin çağrısıyla geçtiğimiz yıllarda düzenlenen "Sarılmak Bedava" etkinliğini bu kez Japon 2 genç turist gerçekleştirdi. Beyoğlu Taksim Meydanı'na elinde Free Hug (Sarılmak Bedava) yazılı bir dövizle çıkan gençler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Adlarının Shota Tanaka (19) ve Kento Hashitsume (20) olduğunu öğrenilen gençler gören genç kızlar defalarca onlara sarıldı. Vatandaşlar turistlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar ise genç turistleri sarılarak havaya kaldırması renkli görüntülere sahne oldu. Sarılan genç kızlardan birisi de turist gence, kalp şeklinde "Seni seviyorum" yazılı balon verdi.

"SARILMAK İYİ HİSSETTİRİR"

Turistlere sarılan genç kızlar, "Sarılmak güzel hissettir, insanı mutlu eder. Ben sarılmayı seviyorum" dedi. Gençler bir süre sonra meydandan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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