JAPON ŞİRKET, ÇALIŞANLARIN MAAŞINI BİTCOİN İLE ÖDEYECEK
Japonya'da GMO İnternet Group, çalışanlarının maaşlarının bir kısmını sanal para birimi Bitcoin ile ödeyeceğini açıkladı.
Japonya'da bir şirket, çalışanlarının maaşlarının bir kısmını sanal para birimi Bitcoin ile ödeyeceğini açıkladı. GMO İnternet Group adlı şirketten yapılan açıklamada, 2018'in mart ayından itibaren 4 bin çalışana maaşlarının 100 bin yenlik (yaklaşık 870 dolar) kısmının kripto para birimi ile ödeme seçeneği sunulacağı belirtildi.
ÜLKE YASALARINA UYGUN
Sanal para birimi ile ödemenin işveren ve çalışan arasında karşılıklı rızaya dayalı yapılacağı vurgulanan açıklamada, Bitcoin ile yapılan ödemenin bu yönüyle ülke yasalarına uygun olduğu kaydedildi. Kararın, Bitcoin'in benimsenmesini teşvik amacı taşıdığı ifade edildi.
Birkaç gün önce değeri 19 bin dolara kadar yükselen sanal para birimi Bitcoin, ABD'nin Chicago kentindeki CBOE borsasında "XBT" koduyla işlem görmeye başlamıştı.
PİYASA DEĞERİ 280 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI
Piyasa değeri 280 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bırakıyor.
Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyar seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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