Özellikle teknoloji alanındaki haberleri ile tanınan Japon haber ajansı Nikkei, iPhone 8 hakkında bazı iddialarda bulundu. İşte konu ile ilgili detaylar.



Özellikle teknoloji alanındaki haberleri ile tanınan Japon haber ajansı Nikkei, iPhone 8 hakkında bazı iddialarda bulundu. İşte konu ile ilgili detaylar.



Japonya'nın saygın teknoloji haber ajanslarından biri olan Nikkei, iPhone 8hakkında bazı iddialarda bulundu. Nikkeitarafından yayınlanan raporda, iPhone 8'in ekranı, tasarımı ve gelecek olan diğer iPhone modelleri hakkında da bilgi verildi.



Japon haber ajansının iddiasına göre,iPhone 8'in ekranı tamamen işlevsel olmayacak. Apple'ın yeni üst düzey modelinin OLEDekranla geleceğini doğrulayan ajans, 5.8 inç büyüklüğündeki ekranın yalnızca 5.1 ya da 5.2 inçlik bölümünün aktif olarak kullanılabileceğini açıkladı. Geri kalan kısmın ise home tuşu görevine sahip özelleştirilebilir bir alan olacağı iddia edildi.



Bu açıklamaları bir süre önceKGI'den Ming Chi-Kuo'nun söylemlerine benzetebiliriz. Kuo'da ilk olarak alt bölümün ekrana dahil olmayacağını, bu bölümde yeni MacBook Pro'larda olduğu gibi dokunmatik bir alanın bulunacağını iddia etmişti. FakatKuosonrasında bu söylemlerinden geri adım atıp,iPhone 8'in ön yüzünün uçtan uca ekrandan oluşacağını dile getirmişti.



Nikkei'nin bir diğer iddiası da 2018'de çıkacak olan iPhone modelleri üzerine. Japon haber ajansının iddiasına göre, önümüzdeki yıl çıkacak olan iPhonemodellerinin hepsi OLEDekranla gelecek. Bu da önümüzdeki yıliPhonemodellerinin 300 dolar civarında daha pahalı olacağı anlamına geliyor.



ZiraiPhone 8için tahmin edilen fiyat hala 1000 dolar civarında…



Huawei P10 ön inceleme MWC 2017 özel