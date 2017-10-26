JAPON FUTBOLCULAR, FRİKİKTE ÇİFT BARAJ KURARAK GOLÜ ATTI
Japonya'da oynanan maçta futbolcular, kullandıkları frikikte kendi oyuncularını da baraja dizdi, ardından golü buldu.
Japonya'da yapılan maçta atılan frikik golü, görenleri şaşkına çevirdi.
Liseler Liginde East Fukuoka FC takımının oyuncuları ilginç bir baraj taktiğiyle golü buldu.
Genç futbolcuların bir maçta yaptıkları bu baraj taktiği, sosyal medyada oldukça beğeni alıyor.
Kaynak: haberinburada
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