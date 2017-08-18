Japon gıda şirketi Ajinomoto, Kükre Gıda'nın yüzde 50'sini yaklaşık 181 milyon liraya satın aldığını açıkladı. Şirketin Japonya borsasına yaptığı açıklamaya göre Kükre Gıda'daki payı yüzde 50'den yüzde 100'e yükseldi.

ÜLKER'DEN DE ÖRGEN GIDA'YI SATIN ALMIŞTI

Kükre Gıda hisselerinin yüzde 50'sini 181 milyon TL'ye alan Ajinomoto, Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından Bizim Mutfak ürünlerini üreten Örgen Gıda'yı da Ülker'den 2017 yılı içinde satın almıştı. Ajinomoto Örgen Gıda CEO'su Sinan Altun, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz satın alma işlemleri ile Ajinomoto olarak Türkiye'ye 500 milyon TL'den fazla yatırım yapmış olduk. Ajinomoto'nun yaygın global ağı ve Ar-Ge gücü ile Türkiye'yi 5 yıl içinde önemli bir üs haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada