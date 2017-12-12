Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa
Hande'nin Geri Vitesini Unutan Kadırgalı Rtük'e Kafa Tutuyor
Dizi Müziklerinin Efsane İsmi Babasını Kaybetti!
Fıfa Acımadı! Irkçılığın Cezası Ağır Oldu
Ünlü Sunucunun Paylaştığı Karedeki Detay, Hayatını Kararttı!
Şenol Güneş'ten Bayern Münih Cevabı: O Maçla İlgili Yorum Yapmayacağım
Aslan, Avrupa'da Rahat Kazandı
Beşiktaş Manisa'da Berabere Kalarak Tur Atladı
İlk Finalist Gremio!
Simge Fıstıkoğlu'na, Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
İto Başkanı Çağlar'ın Ölümünde Büyük İhmal! Hastane Gaz Sıkışması Var Deyip Eve Yollamış
Cenk Ergün'den Okan Buruk'a Sert Sözler: Kimse Böyle Konuşamaz
Trafiği Engellememesine Rağmen Araçların Çekilmesi Vatandaşı Bezdirdi
Galatasaray'ın İstediği Asamoah: Juventus'tan Ayrılmayı Düşünmedim
Makine Koltuk Altına Zoom Yaptı, Gigi'nin Hayranları Yıkıldı
Fenerbahçe'den Valbuena Açıklaması: Algı Oluşturulmaya Çalışılıyor
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 6 Rus Sporcuya Ömür Boyu Men
Valbuena, Fenerbahçe Kararını Verdi
Cengiz Ünder'e Almanya'dan Sürpriz Talip
Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor

Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor

JANDARMANIN YENİ TAK BUL GÖZLÜĞÜ, İNSAN YÜZÜNÜ TANIYOR, PLAKA SORGULUYOR

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan "takbul gözlüğü" sayesinde şüpheliler ve suçlular artık gözden kaçmayacak. Gözlük, insan yüzünü tanıyor, plaka sorguluyor.

Tarih : 12 Aralık 2017, 23:10
Puan Ver : Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor(10/10)6

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan 'takbul gözlüğü' sayesinde şüpheliler ve suçlular artık gözden kaçmayacak. Güvercinlik Jandarma Karakolu önünde jandarma ekipleri tarafından takbul gözlükleriyle uygulama yapıldı. Türkiye'de sadece 10 adet olan takbul gözlükleri ile kimlik ve araç sorgusu yapan jandarma ekipleri saniyeler içerisinde sorgulamayı bitirdi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ VAR

Güneş gözlüğü şeklinde olan takbul gözlüğü insan yüzünü tanımlama özelliğine sahip. Araç plaka sorgusu da yapabilen gözlük otomobil çalıntı ise plakanın o araca ait olup olmadığını, gerçek aracın başka bir marka olduğunu söylüyor. Görüntülü ve sesli olarak çalışabilen gözlük sayesinde kimlik sorgulaması ise 1 saniyede yapılıyor.

Mobil hat üzerinden jandarmanın ve Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerini inceleyen gözlük, ehliyet, pasaport, kimlik kartı, araç plakası bilgileri ve suçlunun yüz tanımasını yaparak jandarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor. Uygulamayı gören vatandaşlar ise uzun süre kimlik sorgusunda beklediklerini, bu teknoloji ile kısa sürede uygulamadan geçebileceklerini ifade ettiler.

BULUŞU EMEKLİ ASKERLER, YAZILIMI ODTÜ'LÜ PROFESÖRLER YAPTI

Gözlük SİMBT mühendislik tarafından geliştirildi. Bir grup emekli asker ve ODTÜ'lü profesörler tarafından üretilen gözlükte kamera sistemi ve yüz algılama sistemi gibi teknolojik özellikler bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Jandarmanın  Yeni  Tak  Bul  Gözlüğü  İnsan  Yüzünü  Tanıyor  Plaka  Sorguluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER