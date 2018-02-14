JANDARMANIN SEVGİLİLER GÜNÜ KLİBİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Jandarma Genel Komutanlığı, 14 Şubet Sevgililer Günü sebebiyle bir video klip yayınladı. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
Jandarma Genel Komutanlığınca, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "En büyük aşk, vatan" klibi paylaşıldı.
BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI
Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Jandarma personelinin zorlu kış şartlarında yürüttüğü operasyonlardan görüntüler yer aldı."Tereddüt, korku, engel, zorluk, karanlık bilmeyiz. Biz, fedakarlığı, cesareti, mücadeleyi biliriz. Biliriz, en büyük aşkın vatan olduğunu." ifadelerine yer verilen klip, çok sayıda kişi tarafından beğenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehit Edilen Uzman Çavuşun Tabancası Öldürülen Pkk'lılardan Çıktı
- Zeytin Dalı HarekâTı'nda Sağlık Görevlilerine Takviye
- Jandarmanın Sevgililer Günü Klibi Sosyal Medyayı Salladı
- Instagram'dan Tanıştığı Liseli Kıza Tecavüz Etmişti! Cezası Belli Oldu
- Afrin'in Kuzeybatısındaki Stratejik Köy Terörden Temizlendi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
- Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
- Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
- İran, Abd'ye Resti Çekti: Suriye'yi Terk Edin
- Putin İle Görüşmesi Hayali Çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı İstifa Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar