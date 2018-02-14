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Jandarmanın Sevgililer Günü klibi sosyal medyayı salladı

JANDARMANIN SEVGİLİLER GÜNÜ KLİBİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Jandarma Genel Komutanlığı, 14 Şubet Sevgililer Günü sebebiyle bir video klip yayınladı. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Jandarmanın Sevgililer Günü Klibi Sosyal Medyayı Salladı(7/10)3

Jandarma Genel Komutanlığınca, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "En büyük aşk, vatan" klibi paylaşıldı.

BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Jandarma personelinin zorlu kış şartlarında yürüttüğü operasyonlardan görüntüler yer aldı."Tereddüt, korku, engel, zorluk, karanlık bilmeyiz. Biz, fedakarlığı, cesareti, mücadeleyi biliriz. Biliriz, en büyük aşkın vatan olduğunu." ifadelerine yer verilen klip, çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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