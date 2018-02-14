Jandarma Genel Komutanlığınca, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "En büyük aşk, vatan" klibi paylaşıldı.

BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Jandarma personelinin zorlu kış şartlarında yürüttüğü operasyonlardan görüntüler yer aldı."Tereddüt, korku, engel, zorluk, karanlık bilmeyiz. Biz, fedakarlığı, cesareti, mücadeleyi biliriz. Biliriz, en büyük aşkın vatan olduğunu." ifadelerine yer verilen klip, çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

Kaynak: haberinburada