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JANDARMANIN ÇİKOLATA İKRAM ETTİĞİ ARAÇLARDAN 3 TERÖRİST ÇIKTI


Jandarmanın Çikolata İkram Ettiği Araçlardan 3 Terörist Çıktı
Tarih : 31 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Jandarmanın Çikolata İkram Ettiği Araçlardan 3 Terörist Çıktı(7/10)3

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından rutin olarak yapılan yol uygulamaları, Kurban Bayramı öncesinde artırıldı.

SÜRÜCÜLERE ÇİKOLATA VE ŞEKER İKRAM EDİLDİ

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında başlatılan asayiş ve trafik kontrollerinde jandarma ekipleri bayram nedeniyle yoğun olan trafikte saglıklı seyretmeleri ve bayramlarini huzur içerisinde geçirmeleri dileklerinde bulunuldu.

Başlatılan kontrollerde sürücüler, trafikte araç kullanma ve kurallara uyma konusunda bilgilendirilirken, sürücu ve yolculara çikolata, seker ikramında bulunulup, kolonya tutuldu.

3 TERÖRİST YAKALANDI

Yapilan trafik ve asayiş uygulamalari sırasında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan 2 şüpheli ile PKK terör örgütü şüphelisi bir kişi yakalanarak adli makamlara çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş uygulamalarinın bayram süresince devam edecegi öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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