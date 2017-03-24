

İtalya'ya gitmek için Manavgat Irmağından tekneye binen kadın ve çocukların da bulunduğu 172 göçmen, 8 mil açıkta sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri kontrolünde Manavgat Irmağına getirilen göçmenlerden biri, tekneden atlayıp yüzerek kaçmaya çalıştı. Suyun soğuk olduğunu hesap edemeyen göçmen kendini kıyıya zor attı.







Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı ile denizin birleştiği bölgeden çok sayıda mültecinin bir tekne ile denize açıldığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneyi 8 mil açıkta tekneyi durdurdu. Sahil Güvenlik botları eşliğinde Manavgat Irmağına getirilen teknede bulunan göçmenlerin İtalya'ya gitmek üzere Manavgat Irmağından tekneye binerek yola çıktıkları belirlendi. Teknenin kıyıya yaklaştığı sırada Suriye uyruklu olduğu öğrenilen erkek bir göçmen sırtındaki çantayla birlikte ırmağa atlayıp yüzerek kaçmaya çalıştı. Ancak dağlarda eriyen kar sebebiyle yükselen ve soğuk olan suda şoka giren göçmen, kıyıya güçlükle geri dönebildi.







Jandarma, Kaçak göçmeni uzattığı bir tahta parçasıyla kıyıya çekip yukarı aldı.







Manavgat Irmağı kum mevkiinde bulunan çekek yerine getirilerek buradan otobüslerle Manavgat Atatürk Stadına götürülen mültecilerin yapılacak işlemlerin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü vasıtasıyla sınır dışı edileceği bildirildi.







kaynak:milliyet