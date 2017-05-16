

İhbarı değerlendiren Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce Alpu İlçesi'ne bağlı belde olan Bozan Mahallesi'nde sahte dolar vererek hayvan satın almaya çalıştığı öne sürülen 49 yaşındaki E.D., 42 yaşındaki K.E., 30 yaşındaki G.E. ile E.E.'yi yakaladı.







Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinden sahte oldukları belirlenen 800 dolar çıktı. Şüphelilerin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra 'Piyasaya sahte para sürmek' suçundan adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.











kaynak:sabah