JANDARMADAN 'FOTOKAPANLI' OPERASYON
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu zanlılarını bölgeye kurdukları fotokapanlar sayesinde tespit etti.
Alınan bilgiye göre, Sağırin Mahallesi Sakasırtı mevkisinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakolu ekipleri, bölgede inceleme başlattı.
Uyuşturucu zanlıları fotokapan ile yakalandı
Jandarma ekipleri, kenevirleri kimin ektiğini belirlemek amacıyla araziye fotokapanlar kurdu. Görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, zanlıların O.Ç. ve O.C. olduğunu tespit etti. Arazide yapılan aramada 83 kilogram esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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