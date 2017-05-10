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jandarma'dan dev sahtecilik operasyonu!

JANDARMA'DAN DEV SAHTECİLİK OPERASYONU!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca sahteciliğe yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda sahte içki, sahte içki etiketi ve korsan kitap bandrolü ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 09:40
Puan Ver : Jandarma'dan Dev Sahtecilik Operasyonu!(9/10)8


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içki etiketi ve sahte TAPDK bandrolü basımı yapan şahıslar ile sahte içki imalatı yapan şahıslara yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



SAHTE İÇKİ VE BANDROLÜ



Avcılar, Bağcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzünde bulunan adreslere düzenlenen operasyonda 160 bin adet çeşitli markalara ait sahte içki etiketi ile sahte içki etiketi ve sahte bandrol yapımında kullanılan kalıp ve klişeler, 20 bin adet Milli Eğitim Bakanlığı logolu korsan kitaplara basılan sahte bandrol, 10 bin 900 adet sahte TAPDK bandrolü, 250 litre şişelemeye hazır sahte rakı, 150.5 litre Apsoult marka 35 cc Votka, 82.6 litre Old-Marine marka Viski, 25 bin adet Captain marka etiket, 400 adet Burgaz Rakı ibareli şişe kapağı, 20 litre sahte Burgaz Rakı, 6.3 litre Apsoult marka Votka, 10.5 litre Marine marka Viski, çeşitli markalara ait 8.4 litre Viski ile 574 adet 2'lik boş Burgaz Rakı şişesi ele geçirildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Jandarma  Dan  Dev  Sahtecilik  Operasyonu    haber

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