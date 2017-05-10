

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içki etiketi ve sahte TAPDK bandrolü basımı yapan şahıslar ile sahte içki imalatı yapan şahıslara yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.







SAHTE İÇKİ VE BANDROLÜ







Avcılar, Bağcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzünde bulunan adreslere düzenlenen operasyonda 160 bin adet çeşitli markalara ait sahte içki etiketi ile sahte içki etiketi ve sahte bandrol yapımında kullanılan kalıp ve klişeler, 20 bin adet Milli Eğitim Bakanlığı logolu korsan kitaplara basılan sahte bandrol, 10 bin 900 adet sahte TAPDK bandrolü, 250 litre şişelemeye hazır sahte rakı, 150.5 litre Apsoult marka 35 cc Votka, 82.6 litre Old-Marine marka Viski, 25 bin adet Captain marka etiket, 400 adet Burgaz Rakı ibareli şişe kapağı, 20 litre sahte Burgaz Rakı, 6.3 litre Apsoult marka Votka, 10.5 litre Marine marka Viski, çeşitli markalara ait 8.4 litre Viski ile 574 adet 2'lik boş Burgaz Rakı şişesi ele geçirildi.







kaynak:sabah