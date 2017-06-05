Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ik ayrı FETÖ/PDY soruşturmasa kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı.