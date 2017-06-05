JANDARMADA OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ik ayrı FETÖ/PDY soruşturmasa kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ik ayrı FETÖ/PDY soruşturmasa kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı.
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