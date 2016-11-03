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JANDARMA'DA FETÖ OPERASYONU: 1218 PERSONEL GÖREVDEN ALINDI


JANDARMA'DA FETÖ OPERASYONU: 1218 PERSONEL GÖREVDEN ALINDI
Tarih : 03 Kasım 2016, 11:21
Puan Ver : Jandarma'da Fetö Operasyonu: 1218 Personel Görevden Alındı(6/10)4


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığından, FETÖ/ PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen toplam bin 218 personel görevden alındı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "419'u subay, 604'ü astsubay, 158'i uzman jandarma çavuş, 28'i uzman erbaş, 9'u memur olmak üzere toplamda 1218 personel görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.








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