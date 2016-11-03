JANDARMA'DA FETÖ OPERASYONU: 1218 PERSONEL GÖREVDEN ALINDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığından, FETÖ/ PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen toplam bin 218 personel görevden alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "419'u subay, 604'ü astsubay, 158'i uzman jandarma çavuş, 28'i uzman erbaş, 9'u memur olmak üzere toplamda 1218 personel görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar