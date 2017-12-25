İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından yeniden yapılanma ve uyum sürecini devam ettiren Jandarma Genel Komutanlığı, artık yeşil yerine farklı tonlarda üniforma giyecek.

Yayımlanan genelgeyle 1 Ocak itibariyle Jandarma personeli artık eski yeşil üniformanın yerine renk ve model olarak her birim için ayrı tasarlanan siyah ve hakinin çeşitli tonlarındaki üniformaları giyecek. Pilot uygulamalar şimdiden başladı.

KOMUTAN GİYMEYE BAŞLADI

Yeni üniformaların pilot olarak bazı birliklerde kullanılmasına başlandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yeni üniformayı kullanmaya başladı. Özel harekat birimlerinin üniformaları da daha önceki üniformalardan farklı şekilde haki tonda olacak. Törenlerde kullanılacak üniformalar da farklı olacak.

"KAYIK KEP" TARİH OLDU

Yeni üniformalarla birlikte jandarmanın kullandığı "kayık kep" denilen kep modeli de tarihe karıştı. Yeni üniformalarla birlikte kep yerine bere kullanılacak... Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada