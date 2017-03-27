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JANDARMA'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ


JANDARMA'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ
Tarih : 27 Mart 2017, 09:01
Puan Ver : Jandarma'da Bir Dönem Sona Erdi(7/10)8


Bu kapsamda yeni bir düzenleme daha yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olduğu dönemde siyah renkli ve sadece numaralardan oluşan plaka kullanan Jandarma teşkilatı artık turkuaz renkli ve il kodu ile harf dizilerinin de yer aldığı plaka kullanmaya başladı. 



Makam ve görev araçları dahil olmak üzere bundan sonra bütün jandarma araçları turkuaz renkli plaka kullanacak. Polis teşkilatı da koyu mavi plaka kullanıyordu.



 



 



kaynak:milliyet








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