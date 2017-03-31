

Jandarma ve Sahil Güvenlik araçlarındaki plaka değişikliğ. "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, Jandarma Genel Komutanlığına ait araçlara, "JAA"dan "JZZ"ye kadar harf ve üçlü rakam, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait araçlara ise "SGH" harf grubu ve üçlü rakam verilecek.







kaynak:milliyet