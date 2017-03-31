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jandarma ve sahil güvenlik araçlarındaki plakalar değişti

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK ARAÇLARINDAKİ PLAKALAR DEĞİŞTİ

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait araçların plakalarının değişmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarih : 31 Mart 2017, 11:41
Puan Ver : Jandarma Ve Sahil Güvenlik Araçlarındaki Plakalar Değişti(7/10)7


Jandarma ve Sahil Güvenlik araçlarındaki plaka değişikliğ. "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik"e göre, Jandarma Genel Komutanlığına ait araçlara, "JAA"dan "JZZ"ye  kadar harf ve üçlü rakam, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait araçlara ise "SGH"  harf grubu ve üçlü rakam verilecek.



 



kaynak:milliyet








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