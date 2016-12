Bolu'da jandarma teşkilatının 177. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.







Bolu İl Jandarma Komutanlığınca Hükümet Meydanında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından İl Jandarma Komutanlığında da tören yapıldı.







Komutanlıktaki törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Aziz Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Türker Yılmaz, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Emine Davarcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, daire müdürleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.







Bolu Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, teşkilatın kurulduğu günden bu yana hırsızlıktan teröre, toplumsal olaylardan yasa dışı örgütsel faaliyetlere, her türlü kaçakçılık suçlarından organize suç çeteleriyle mücadeleye kadar Türkiye'nin en ücra köşesine kadar insanların huzur ve güvenliğinin sağlanması için kahramanca ve fedakarca mücadele ettiğini belirtti.







Jandarmanın, bu mücadeleyi yürütürken insanı merkeze alan bir anlayışla her zaman vatandaşın takdirini kazanmak için çaba gösterdiğini ifade eden Baruş, şunları söyledi:







"Temel hak ve özgürlüklerin önündeki en büyük tehdit terördür. Terör ve baskının olduğu her türlü hürriyetin tehdit altında olduğu yerde insanların haklarını rahatça kullanabilmesi vatandaşların mutlu ve huzurlu olması mümkün değildir. Vatandaşlarımızın hür iradesini yaşamlarını ve hürriyetlerini tehdit eden terörün ortadan kaldırılması da terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin başarısıyla ve görev azminin üst düzeyde olması ile mümkündür. Teşkilatın her mensubu da bu görev azmi ve bilinciyle yıllardır terörle mücadele yapmaktadır."







İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz da başarılarla dolu 177 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun takdirini kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti jandarması kurulduğu günden bugüne günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.







Yapılan konuşmanın ardından İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz, Vali Baruş'a günün anlamını ifade eden bir hediye takdim etti.