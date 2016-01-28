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jandarma terör şüphelisini otobüste yakaladı!

JANDARMA TERÖR ŞÜPHELİSİNİ OTOBÜSTE YAKALADI!

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, terör örgütü üyesi 1 şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerinin yakaladığı şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarih : 28 Ocak 2016, 09:26
Puan Ver : Jandarma Terör Şüphelisini Otobüste Yakaladı!(6/10)6


 Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, terör örgütü üyesi 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı jandarma ekipleri tarafından Konaklı Mahallesi'nde D-400 karayolunda icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu. Otobüsle seyahat eden yolcuların kimlik kontrolü ve sorgulamasında araçta yolcu olarak bulunan A.A. (18)  isimli şahsın “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arandığı tespit edildi.



  Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza evine gönderildi.








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