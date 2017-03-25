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jandarma terör örgütüne nefes aldırmıyor

JANDARMA TERÖR ÖRGÜTÜNE NEFES ALDIRMIYOR

Bombalı eylemlerde kullanılacak 1 otomobil, 4 motosiklet yakalandı. Jandarma terör örgütüne nefes aldırmıyor. Alınan bir istihbarat üzerine yapılan operasyonda bombalı saldırıda kullanılacak toplam 5 araç yakalandı.

Tarih : 25 Mart 2017, 12:14
Puan Ver : Jandarma Terör Örgütüne Nefes Aldırmıyor(9/10)11


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan operasyonda Lice ilçe kırsalında bombalı araç olarak kullanılabileceği değerlendirilen 1 otomobil ile 4 motosiklet ele geçirildi. Araçlarda 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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