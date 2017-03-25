

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan operasyonda Lice ilçe kırsalında bombalı araç olarak kullanılabileceği değerlendirilen 1 otomobil ile 4 motosiklet ele geçirildi. Araçlarda 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.







kaynak:sabah