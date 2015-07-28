JANDARMA ÖZEL HAREKATÇI İNTİHAR ETTİ
Ağrı'da ailesinin yanına izne gelen Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuşu Yusuf Altay, av tüfegi ile intihar etti.
Ağrı'da ailesinin yanına izne gelen Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuşu Yusuf Altay, av tüfegi ile intihar etti.
Van'da görev yapan 26 yaşındaki Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuşu Yusuf Altay, Ağrı'nın Geçitveren köyünde yaşayan ailesinin yanına geldi. İzinli olarak geldiği belirtilen Altay, dün akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle göğsüne av tüfeğini dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Altay, kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Altay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Altay'ın ölüm haberini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar