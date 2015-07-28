

Ağrı'da ailesinin yanına izne gelen Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuşu Yusuf Altay, av tüfegi ile intihar etti.







Van'da görev yapan 26 yaşındaki Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuşu Yusuf Altay, Ağrı'nın Geçitveren köyünde yaşayan ailesinin yanına geldi. İzinli olarak geldiği belirtilen Altay, dün akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle göğsüne av tüfeğini dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Altay, kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Altay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Altay'ın ölüm haberini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.