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jandarma özel harekatçı intihar etti

JANDARMA ÖZEL HAREKATÇI İNTİHAR ETTİ

Ağrı'da ailesinin yanına izne gelen Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuşu Yusuf Altay, av tüfegi ile intihar etti.

Tarih : 28 Temmuz 2015, 11:14
Puan Ver : Jandarma Özel Harekatçı İntihar Etti(9/10)7


Ağrı'da ailesinin yanına izne gelen Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuşu Yusuf Altay, av tüfegi ile intihar etti.



Van'da görev yapan 26 yaşındaki Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuşu Yusuf Altay, Ağrı'nın Geçitveren köyünde yaşayan ailesinin yanına geldi. İzinli olarak geldiği belirtilen Altay, dün akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle göğsüne av tüfeğini dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Altay, kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Altay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Altay'ın ölüm haberini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.








Etiketler: Jandarma  Özel  Harekatçı  İntihar  Etti    haber

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