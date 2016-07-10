

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van ili Erciş ilçesi Pay Jandarma Karakol Komutanlığına bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından patlayıcı madde yüklü araç ile alçakça bir saldırı düzenlendiğini açıkladı.







Saldırı sonucunda bir asker ve bir korucunun şehit olduğu, biri ağır olmak üzere 10 asker ve beş korucunun ise yaralandığı bildirildi.







GECE VAKTİ SALDIRDILAR







TSK'dan yapılan açıklamada, "10 Temmuz 2016 Pazar günü saat 00.20'de Van ili Erciş ilçesi Pay Jandarma Karakol Komutanlığına bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından patlayıcı madde yüklü araç ile alçakça bir saldırı düzenlenmiştir.







Hain saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ve bir korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ve beş korucumuz ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir" denildi.



