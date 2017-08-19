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JANDARMA, İZMİR'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ KİMLİĞİNİ TESPİT ETMEK İÇİN 1200 KADINI TAKİBE ALDI


Jandarma, İzmir'de Öldürülen Kadının Kimliğini Tespit Etmek İçin 1200 Kadını Takibe Aldı
Tarih : 19 Ağustos 2017, 08:40
Puan Ver : Jandarma, İzmir'de Öldürülen Kadının Kimliğini Tespit Etmek İçin 1200 Kadını Takibe Aldı(6/10)2

Çanakkale - İzmir Karayolu'nun Şakran Mahallesi İncirlik mevkiinde geçen pazar günü yol kenarında battaniyeye sarılı bulunan kadının kimliğinin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor. Üzerinden kimlik çıkmayan 1.65 boyunda, 65 - 70 kilo arasında olan 30-35 yaşlarındaki sarışın kadının parmak izi taramasından kimlik bilgilerine ulaşılamadı.

JANDARMA, 6 KADININ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre başına sert bir cisimle vurularak 15-20 gün önce öldürülen genç kadının kimliği için Türkiye genelinde 212 kayıp kadın incelenmeye alındı. 212 kayıp kadının fotoğraflarını inceleyen ekipler, 6 kadının üzerinde yoğunlaştı. Jandarma özel ekibi kadının yanında bulunan üzeri pullarla kaplı 38 numara babet ayakkabı üzerinde de parmak izi araştırması yaptı. Parmak içinin kaydının bulunmadığı belirlendi.

KORUMA KARARI BULUNAN KADINLAR ARAŞTIRILIYOR

Cinayeti çözmek için her türlü detayı araştıran jandarma, son 1 yıl içerisinde jandarma ve polis bölgesinde eşi veya ailesinden şiddet gördüğü için haklarında koruma kararı bulunan yaklaşık bin 200 kadını da takibe aldı. Ekip, verdikleri dilekçe ve ifadelerine göre, öldürülme riski fazla olanlardan başlamak üzere listedeki kadınları telefonla arayarak konuştu. Telefonla ulaşamadıkları kadınların adreslerine de ekip gönderilerek ulaşılmaya çalışıldı. Diğer yandan, kadının kimliğini belirlemek amacıyla robot resminin çizileceği öğrenildi.

TAKMA TIRNAKTA KATİLİNDEN İZ YOK

Yapılan otopside, başına taşla vurularak öldürülen kadının katili ile boğuşmadığı, tecavüz bulgusuna da rastlanmadığı ortaya çıktı. Başında kırıklar olan ve kesici ya da delici bir aletle yaralanmadığı öğrenilen kadının takma tırnak taktığı, tırnak aralarında ise katiline ait deri parçalarına rastlanmadığı belirtildi. Diğer yandan genç kadının başına vurulan taş üzerindeki saç telleri de incelemeye alındı. 30-35 yaşlarındaki kadının katili tarafından otomobile bindirilerek olay yerine götürüldüğü, araçtan indirildikten sonra arkadan başına taşla vurularak öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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