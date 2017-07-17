JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN 'GAME OF THRONES' VİDEOSU
Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, dünyada milyonlarca seyircisi olan 'Game of Thrones' dizisinin meşhur şarkısını çaldı. Özel olarak hazırladıkları videoyu ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, bugün 7. sezonu başlayacak olan dünyaca ünlü Amerikan dizisi Game Of Thrones'un (Taht Oyunları) meşhur müziğini icra etti.
SOSYAL MEDYADAN TAM NOT ALDI
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video eser, büyük beğeni topladı. Birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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