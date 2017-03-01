

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 21-27 Şubat tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici faaliyetler kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 3 şüpheliyi yakalayarak emniyete teslim ederken, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sev edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.







YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI







Konuyla alakalı olarak Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, icra edilen adli ve önleyici faaliyetler kapsamında, yol kontrol ve aramasında yapılan sorgulama neticesinde FETÖ/PDY 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan 1 şahsın yakalandığı ve şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.







kaynak:sabah