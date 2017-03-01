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jandarma fetö'den aranan 3 şüpheliyi yakaladı

JANDARMA FETÖ'DEN ARANAN 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY üyesi 3 kişi yakalandı.

Tarih : 01 Mart 2017, 13:39
Puan Ver : Jandarma Fetö'den Aranan 3 Şüpheliyi Yakaladı(8/10)8


Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 21-27 Şubat tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici faaliyetler kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 3 şüpheliyi yakalayarak emniyete teslim ederken, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sev edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI



Konuyla alakalı olarak Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, icra edilen adli ve önleyici faaliyetler kapsamında, yol kontrol ve aramasında yapılan sorgulama neticesinde FETÖ/PDY 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan 1 şahsın yakalandığı ve şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








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