Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kaybolan alzheimer hastası adam zeytinlik alanda jandarma tarafından bulundu. Jandarma, yaşlı adamı araca kadar sırtında taşıdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kaybolan alzmheimer hastası jandarma tarafından bulundu.

ZEYTİNLİK ALANDA BULUNDU

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir yakınının cenazesine katılan 59 yaşındaki Osman İmir, cenazenin Börülcekoy mezarlığına defnedilmesinin ardından minibüsle mahalleye döndü. Bu arada gözden kaybolan İmir'i bulamayan yakınları jandarmaya haber verdi.

Çevrede arama yapan jandarma, Osman İmir'i ertesi gün Bahadınlı yakınlarındaki zeytinlik arasında buldu. Jandarmanın sırtında yola indirilen Osman İmir, oğlu Bayram İmir'e teslim edildi. Yaşlı adamın bulunmasına çok sevinen yakınları askerlere teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada