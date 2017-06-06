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jan vesely nba'ye geri dönebilir!

JAN VESELY NBA'YE GERİ DÖNEBİLİR!

Jan Vesely, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden olan Vesely için NBA iddiası geldi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 10:54
Puan Ver : Jan Vesely Nba'ye Geri Dönebilir!(8/10)9


Basketball Insiders'ın haberine göre; Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks, Çek pivotu Jan Vesely'i takımlarında görmek istiyor.



2011 yılında Washington Wizards tarafından 6. sırada draft edilen ve NBA'de en son 2014 yılında Denver Nuggets takımında forma giyen Vesely, 3 sezondur Fenerbahçe'de oynuyordu.



Jan Vesely'nin sözleşmesinde NBA'e çıkış opsiyonu yer alıyor.








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