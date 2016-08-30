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james jeffrey: türklere yalan söylerseniz...

JAMES JEFFREY: TÜRKLERE YALAN SÖYLERSENİZ...

ABD eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, BBC'ye verdiği mülakatta 35 yıldır Türkleri tanıdığı belirterek 'onlara yalan söylerseniz pişman olursunuz' dedi.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 10:34
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BBC Radyo'ya mülakat veren ABD eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



ABD'nin Türkiye'ye taahhütlerde bulunduğunu, ancak yerine getirmediğini hatırlatan Jeffrey, "Benim Türklerle 35 yılda edindiğim tecrübeye göre Türklere verdiğiniz taahhüdü yerine getirmezseniz buna çabucak pişman olursunuz" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Suriye'de 5 bin 500 civarında ABD askeri olduğu bilgisini veren Jeffrey, "Türklerin 500 askerle sahada neler yapabildiğini gördük" dedi.








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