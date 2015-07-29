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james bond'un yeni silahı: sony xperia z5

JAMES BOND'UN YENİ SİLAHI: SONY XPERİA Z5

James Bond film serilerine baktığımız bazı cihazlar 007 ile bir araya gelen unsur olmakta.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 10:04
Puan Ver : James Bond'un Yeni Silahı: Sony Xperia Z5(10/10)7


James Bond film serilerine baktığımız bazı cihazlar 007 ile bir araya gelen unsur olmakta.



Genel olarak baktığımız da her film içerisinde özel bir Bond arabası beraberinde yetenekli takım arkadaşları yanında ek olarak cep telefonları sponsorluk yarışları da göze çarpmakta.



Bu yarışmacılardan biri de Sony oldu. Yılın merakla beklenen filmlerinden bir tanesi de şüphesiz efsane ajanlardan biri olan James Bond'un yeni filmi Spectre.



6 Kasım tarihinde vizyona girecek olan film tüm dikkatleri üzerine çekecek. 2000'li yıllar içerisinde ve sonrasında sinema sektöründe tekrardan atağa kalkan James Bond'un en teknolojik filmlerinden bir tanesi olarak izleyicilerle buluşacak.



Konuyla ilgili detaylara baktığımız da gelen haberler aynı zaman da sızdırılan görsel, Sony ile baktığımız da James Bond cephesi içerisinde tekrardan barış ilan ettiğinin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.



Durum böyle olunca da Sony reklam payında da kazananlardan olmuştu. Bond'un bir önceki film sürümlerinin de Skyfall gibi filmin dev sponsorlarından biri Sony olmuştu. Film içerisinde ajanımız, Sık sık Sony'nin dönem içerisindeki göz telefonlarından Xperia T'yi kullanmıştı.



Uzay'a iki Uydu Çin'den gitti








Etiketler: James  Bond  Un  Yeni  Silahı  Sony  Xperia  Z5    haber

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