

BBC'nin haberine göre Daniel Craig'in başrolünde oynadığı film, İngiltere gişesindeki ilk haftasında 41 milyon sterlinden (Yaklaşık 180 milyon TL.) fazla hasılat yaparak pazartesi günü vizyona giren filmler arasında yeni bir rekora imza attı.



Rekorun daha önceki sahibi, ilk haftasında 23.8 milyon sterlin hasılat yapan 2004 yapımı “Harry Potter ve Azkaban Tutsağı”ydı. Vizyona girdiği 6 ülkede toplamda 80 milyon doları aşkın hasılat yapan Hollanda, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde de rekorlar kıran film, Türkiye'de 6 Kasım'da vizyona giriyor.