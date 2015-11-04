JAMES BOND GİŞELERİ FETHETTİ
James Bond serisinin 24. filmi “Spectre”, gösterime girdiği ülkelerde gişe rekorları kırıyor
BBC'nin haberine göre Daniel Craig'in başrolünde oynadığı film, İngiltere gişesindeki ilk haftasında 41 milyon sterlinden (Yaklaşık 180 milyon TL.) fazla hasılat yaparak pazartesi günü vizyona giren filmler arasında yeni bir rekora imza attı.
Rekorun daha önceki sahibi, ilk haftasında 23.8 milyon sterlin hasılat yapan 2004 yapımı “Harry Potter ve Azkaban Tutsağı”ydı. Vizyona girdiği 6 ülkede toplamda 80 milyon doları aşkın hasılat yapan Hollanda, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde de rekorlar kıran film, Türkiye'de 6 Kasım'da vizyona giriyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar