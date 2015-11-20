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james bond filmi spectre öpüşme sansürü yedi!

JAMES BOND FİLMİ SPECTRE ÖPÜŞME SANSÜRÜ YEDİ!

Aslında şaşırtıcı değil. Hintliler öpüşmeyi bilmez. beceremez de. Çok berbat öpüşüyorlar. O yüzden öpüşmeyi bilenleri kıskanıp aman bir gören...

Tarih : 20 Kasım 2015, 09:28
Puan Ver : James Bond Filmi Spectre Öpüşme Sansürü Yedi!(9/10)6


BBC Türkçe'nin haberine göre; Hindistan'ın Film Belgelendirme Kurulu, yeni James Bond filmi Spectre'daki uzun öpüşme sahnelerinin kesilmesine karar verdi.



Başroldeki Daniel Craig'in, kadın oyuncular Monica Bellucci ve Lea Seydoux ile iki ayrı tutkulu öpüşme sahnesini, Hindistan seyircisi kısaltılmış olarak izleyecek.



Ülkede gösterime girecek tüm filmleri izleyerek onay belgesi veren Mumbai'deki Merkezi Film Belgelendirme Kurulu sıkı kurallarıyla ünlü.



Kurul bu kararı, filme konulan “12 yaşın altındaki çocuklar, anne babaları ile birlikte izleyebilir” uyarısıyla uyumlu olması açısından aldığını açıkladı.



Kurulun başkanı Pahlaj Nihalani'yi daha önce”tiran” diye eleştirdiği bilinen muhalif üye Ashoke Pandit ise kararı Twitter'da eleştirirken, “Spectre uluslararası düzeyde övgü alan bir film fakat Pahlaj Nihalani bir kez daha kendi düşünce süreçleriyle müdahale ederek filme gölge düşürdü” dedi.








Etiketler: James  Bond  Filmi  Spectre  Öpüşme  Sansürü  Yedi    haber

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