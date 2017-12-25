Sezon başında Lokeren'den Tayland ekibi Buriram United'a kiralanan ve 34 maçta 34 gol 11 asist yaparak takımını şampiyonluğa taşıyan Brezilyalı yıldız için, Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada çağrıda bulundular.

BORDO-MAVİLİ TARAFTARDAN JAJA'YA "TRABZON'A GEL" ÇAĞRISI

Jaja'yı yeniden Trabzonspor'da görmek isteyen taraftarlar futbolcunun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa onlarca yorum yaparak "Trabzon'a gel" çağrısı yaptılar. Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor formaları giyen Brezilyalı futbolcu Jaja, Tayland liginde ikinci baharını yaşıyor. Sezon başında Belçika'nın Lokeren takımından Tayland'ın Buriram United kulübüne imza atan futbolcu, burada çıktığı 34 maçta 34 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli isim 11 de asist yaptı. Kariyeri boyunca hiçbir takımda sürekliliği olmayan ve devamlı takım değiştiren Jaja'nın Tayland ligindeki başarısı, bonservisini elinde bulunduran Lokeren'in de dikkatini çekerken oyuncunun geleceği şimdiden merak konusu oldu.

KENDİSİNE KULÜP ARIYOR

Sezon sonuna kadar Tayland liginde oynayacak olan Jaja'nın Belçika'ya dönmeye sıcak bakmadığı ve imkanlar oluşması halinde Trabzonspor'a dönmek istediği ifade edildi. Ayrıca Başkan Muharrem Usta'ya da seslenen taraftarlar 31 yaşındaki futbolcunun transferi istedi. Bazı taraftar siteleri de Brezilyalı futbolcunun bordo mavililere önerildiğini ve gündemde olduğunu iddia etti. (61 Saat)

TRABZONSPOR'DA NE YAPMIŞTI?

2010-2011 sezonunda Trabzonspor forması giyen yıldız futbolcu, Süper Lig'de 29 maçta 12 gol atıp, 3 de asist yapmıştı.

JAJA, BU SEZON NE YAPTI?

Lig: Tayland LigiMaç: 34Gol: 34Asist: 11Gole Etki: 34 maçta 45

Kaynak: haberinburada