Jaguar'dan Tesla'ya Rakip I-Pace!
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jaguar'dan tesla'ya rakip ı-pace!

JAGUAR'DAN TESLA'YA RAKİP I-PACE!

Dünyanın en önemli elektrikli araç üreticilerinden olan Tesla'ya Jaguar'dan rakip geliyor. İngiliz Jaguar'ın yeni aracı I-PACE ile Amerikanlara rakip olarak gelmesi bekleniyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:48
Puan Ver : Jaguar'dan Tesla'ya Rakip I-Pace!(6/10)3


Dünyanın en önemli elektrikli araç üreticilerinden olan Tesla'ya Jaguar'dan rakip geliyor. İngiliz Jaguar'ın yeni aracı I-PACE ile Amerikanlara rakip olarak gelmesi bekleniyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Ünlü lüks otomobil markası Jaguar elektrikli araçlar üzerine uzmanlaşmak istiyor. Firma bu amaçla geçtiğimiz aylarda tamamen elektrikli aracının ilk prototipini tanıtmıştı. Firmanın en çok beklenen ürünleri arasına giren araç 2016'nın Kasım ayında tanıtılmıştı.  Lansman sırasında aracın doğrudan Amerikan elektrikli araç devi Tesla'ya rakip olduğu gözlerden kaçmadı. Beklentiler yeni Jaguar'ın Tesla'nın Model X aracına rakip olması yönünde.



I-PACE adını taşıyan araç, 500 km'den uzun menzile sahip olacak. 4 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşabilen araç, kullanıcıların büyük ilgisini çekmişti. Araca SUV çizgileri, özellikle de firmanın F-FACE araçlarının çizgileri yansımış.  Aracın diğer özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.





  • Tek şarj ile 500 km menzil





  • Jaguar tarafından geliştirilen 90 kWh pil paketi





  • 700Nm tork ve 400bg güç





  • Yaklaşık 4 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşma





Cenevre Otomobil fuarı'nda daha fazla detayı paylaşılacak olan aracın 2018 yılının ortalarında satışta olması bekleniyor. Ayrıca I-PACE'in 40.990 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor.



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Etiketler: Jaguar  Dan  Tesla  Ya  Rakip  I-Pace    haber

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