Dünyanın en prestijli otomobil üreticilerden olan Jaguar ve Land Rover elektrikli araçları hakkında yol haritasını paylaştı. Yeni gelen bilgilere göre firma araçlarını İngiltere'de üretecek. Birleşik Krallık'ta üretimin nedeni ise şaşırtıcı.



Dünyanın en prestijli otomobil üreticilerden olan Jaguar ve Land Rover elektrikli araçları hakkında yol haritasını paylaştı. Yeni gelen bilgilere göre firma araçlarını İngiltere'de üretecek. Birleşik Krallık'ta üretimin nedeni ise şaşırtıcı.



Dünyanın en prestijli otomobil üreticilerinden olan Jaguar ve Land Rover yeni elektrikli araçlarını duyurmak için çalışmalarına son gaz devam ediyor. 3.5 milyon doları aşkın araştırma geliştirme çalışması yapan firma bu alana iddialı bir giriş yapmak için hazırlanıyor.



Lüks araçlar üreten iki firma da Hindistan merkezli bir araç üreticisinin bünyesinde bulunuyor. Tata Motors bünyesinde bulunan markalar her ne kadar Hindistan merkezli olarak yönetilseler de halen Avrupa odaklı çalışıyor. 2018 yılında İngiltere yollarında olmasını hedefledikleri yeni nesil araçlarını da firma Avruıpa odaklı olarak geliştiriyor.



Gelen bilgilere göre üreticiler elektrikli araç üretimini Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldıktan sonra durgunlaşan ekonomisiyle dikkat çeken Birleşik Krallık'ta üretecek. Ekonomiyi güçlendirmek için devlet desteği de alınarak yapılacak olan üretim maliyeti birkaç katına katlasa da araçlar yüksek fiyata sahip olduğu için göz ardı edileceğe benziyor.



Land Rover'ın üst seviye yöneticisi 61 yaşındaki Ralf Speth yaptığı açıklama ile ileriye dönük detayları aktardı. En geç 2018 yılında yollara sürmeyi planladıkları yeni nesil elektrikli araçları için çalışmalar yapan üretici yıllık 1 milyon üretim hacmine erişmeyi hedefliyor. Üretimlerin büyük kısmını İngiltere'de yapması planlanan üreticinin yan sanayi teşvikleriyle birlikte 7500 civarında meslek koluna iş hacmi sağlaması bekleniyor.



Tata Motors bünyesinde bulunan iki lüks otomobil üreticisinin İngiltere'de devletin de desteğini alarak kısa süre içerisinde elektrikli araçlarını üretmeye başlayacağı iddia ediliyor. 3.5 milyar doları aşkın parayı araştırma geliştirme çalışmaları ve laboratuvar masrafları için harcayan firmanın yeni araçları merakla bekleniyor.



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