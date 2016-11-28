Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!

jaguar ve land rover elektrikli araçlarını ingiltere'de üretecek

JAGUAR VE LAND ROVER ELEKTRİKLİ ARAÇLARINI İNGİLTERE'DE ÜRETECEK

Dünyanın en prestijli otomobil üreticilerden olan Jaguar ve Land Rover elektrikli araçları hakkında yol haritasını paylaştı. Yeni gelen bilgilere göre firma araçlarını İngiltere'de üretecek. Birleşik Krallık'ta üretimin nedeni ise şaşırtıcı.

Tarih : 28 Kasım 2016, 14:13
Puan Ver : Jaguar Ve Land Rover Elektrikli Araçlarını İngiltere'de Üretecek(9/10)8


Dünyanın en prestijli otomobil üreticilerden olan Jaguar ve Land Rover elektrikli araçları hakkında yol haritasını paylaştı. Yeni gelen bilgilere göre firma araçlarını İngiltere'de üretecek. Birleşik Krallık'ta üretimin nedeni ise şaşırtıcı.



Dünyanın en prestijli otomobil üreticilerinden olan Jaguar ve Land Rover yeni elektrikli araçlarını duyurmak için çalışmalarına son gaz devam ediyor. 3.5 milyon doları aşkın araştırma geliştirme çalışması yapan firma bu alana iddialı bir giriş yapmak için hazırlanıyor.



Lüks araçlar üreten iki firma da Hindistan merkezli bir araç üreticisinin bünyesinde bulunuyor. Tata Motors bünyesinde bulunan markalar her ne kadar Hindistan merkezli olarak yönetilseler de halen Avrupa odaklı çalışıyor. 2018 yılında İngiltere yollarında olmasını hedefledikleri yeni nesil araçlarını da firma Avruıpa odaklı olarak geliştiriyor.



Gelen bilgilere göre üreticiler elektrikli araç üretimini Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldıktan sonra durgunlaşan ekonomisiyle dikkat çeken Birleşik Krallık'ta üretecek. Ekonomiyi güçlendirmek için devlet desteği de alınarak yapılacak olan üretim maliyeti birkaç katına katlasa da araçlar yüksek fiyata sahip olduğu için göz ardı edileceğe benziyor.



Land Rover'ın üst seviye yöneticisi 61 yaşındaki Ralf Speth yaptığı açıklama ile ileriye dönük detayları aktardı. En geç 2018 yılında yollara sürmeyi planladıkları yeni nesil elektrikli araçları için çalışmalar yapan üretici yıllık 1 milyon üretim hacmine erişmeyi hedefliyor. Üretimlerin büyük kısmını İngiltere'de yapması planlanan üreticinin yan sanayi teşvikleriyle birlikte 7500 civarında meslek koluna iş hacmi sağlaması bekleniyor.



Tata Motors bünyesinde bulunan iki lüks otomobil üreticisinin İngiltere'de devletin de desteğini alarak kısa süre içerisinde elektrikli araçlarını üretmeye başlayacağı iddia ediliyor. 3.5 milyar doları aşkın parayı araştırma geliştirme çalışmaları ve laboratuvar masrafları için harcayan firmanın yeni araçları merakla bekleniyor.



Kariyerlerini Mahveden Büyük Yıldızlar!








Etiketler: Jaguar  Ve  Land  Rover  Elektrikli  Araçlarını  İngiltere  De  Üretecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER