Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
Trabzonspor'da Suk'un Sözleşmesi Feshedildi
Deniz Çakır'ın Keyfi Kaçtı: Ne Yaptığınızı Sanıyorsunuz?
Ocak Ayı İhracat Rakamları Açıklandı!
Öcalan Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüba Ödülleri Töreni'nde Konuştu
Paylaşımıyla Tepki Çeken Ysk İl Müdürü Açığa Alındı
Hapis Yatan, Gençlerbirliği'nde Başkanlık Yapamaz
Mhp'li Muhalifler Hayır İçin Meydanlara İniyor
Halsizlik Ve Burun Kanaması Neyin Habercisi?
İsrail Bm Kararına Rağmen Durmuyor!
Dayanılmaz Diş Ağrısı Bakın Neye Sebep Oluyor!
Müge Anlı'ya Rekor Ceza!
Sgk'dan Emeklileri İkramiyeleri İle İlgili Açıklama
Benfica'dan Ders Niteliğinde Transfer Politikası
Erdoğan'dan İzmir'deki Fetö Davasına Müdahillik Talebi
Bolu Da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Doğu Da Bin 350 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapalı
Şanlıurfa Adliyesi Önündeki Eyleme Katılan 33 Kişiye ...
Rusya Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı Onayladı

jaguar ve land rover 6 bin 438 aracını geri çağırıyor

JAGUAR VE LAND ROVER 6 BİN 438 ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR

Jaguar ve Land Rover, emniyet kemerlerindeki kusur nedeniyle Çin'deki 6 bin 438 aracını geri çağırıyor.

Tarih : 01 Şubat 2017, 09:41
Puan Ver : Jaguar Ve Land Rover 6 Bin 438 Aracını Geri Çağırıyor(6/10)6


Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, işlemleri 24 Şubat'ta başlayacak geri çağırmaların, emniyet kemerlerindeki kusurdan kaynaklandığı belirtildi. Geri çağırmanın, 12 Haziran-26 Ekim 2016'da üretilen 2016 ve 2017 model ithal Range Rover modelleri ile13 Haziran-16 Ekim 2016'da üretilen 2017 model ithal Jaguar XE ve Jaguar F-TYPE modellerini kapsadığı duyuruldu.



Açıklamada, arızalı araçların ücretsiz onarılacağı vurgulandı.



Volkswagen da geçen ay Çin'deki 49 bin aracını hız kontrol sistemi ve fren donanımındaki kusurlar nedeniyle geri çağırmıştı.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Jaguar  Ve  Land  Rover  6  Bin  438  Aracını  Geri  Çağırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER