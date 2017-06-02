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jaguar f-pace'e iki ödül birden kaptı

JAGUAR F-PACE'E İKİ ÖDÜL BİRDEN KAPTI

Jaguar'ın ilk performans SUV modeli F-PACE “2017 World Car of the Year” Yılın Otomobili ünvanı ile birlikte Yılın Otomobil Tasarımı ödülünü de kazandı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:05
Puan Ver : Jaguar F-Pace'e İki Ödül Birden Kaptı(10/10)8


Avrupa'nın en hızlı büyüyen otomobil markası Jaguar'ın, satışları hızla yükselen F-PACE modeli, Dünya Otomobil Ödülleri'nin 13 yıllık tarihinde 2 ödül kazanabilen iki araçtan bir tanesi oldu. F-PACE, yarışmayı 24 ülkeden 75 prestijli otomobil gazetecisinin kullandığı oylar ile kazandı.



Jaguar Tasarım Direktörü lan Callum da F-PACE'in Jaguar'ın ilk SUV aracı olarak 2017 Dünya Otomobil Ödülü'nü kazanmasının, markanın benzersiz tasarım ilkelerini ve dinamik niteliklerini pazarda farklı alana taşıma kararının doğruluğunu gösterdiğini belirtti.



 



kaynak:ahaber








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