JACKSON MARTİNEZ REKOR ÜCRETLE ÇİN'DE
Atletico Madrid'in Kolombiyalı forveti Jackson Martinez, 42 milyon Euro'ya (135 milyon TL) Çin'in Guangzhou Evergrande takımına satıldı. Türkiye saatiyle gece yarısı yapılan bu anlaşmayla Martinez, hem Çin'in hem de 2016'nın transfer rekorunu kırdı.
Ara transfer döneminin şampiyonu Çinliler, rekor bir transfere imza attı...
Sezon başında Porto'dan 35 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer olan Jackson
Martinez, 42 milyon Euro (135 milyon TL) bonservis bedeliyle Çin takımı Guangzhou
Evergrande'ye satıldı.
Kolombiyalı forvet böylelikle Çin futbol tarihinin en pahalı transferi oldu.
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