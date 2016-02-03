Atletico Madrid'in Kolombiyalı forveti Jackson Martinez, 42 milyon Euro'ya (135 milyon TL) Çin'in Guangzhou Evergrande takımına satıldı. Türkiye saatiyle gece yarısı yapılan bu anlaşmayla Martinez, hem Çin'in hem de 2016'nın transfer rekorunu kırdı.