Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, kurucusu olduğu şirketin geleceğine güveniyor. Birçok CEO'nun aksine Dorsey şirketinin hisselerine sahip çıkıyor.



Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, kurucusu olduğu şirketin geleceğine güveniyor. Birçok CEO'nun aksine Dorsey şirketinin hisselerine sahip çıkıyor.



Bildiğiniz gibi teknoloji şirketlerinin kurucuları genelde ellerindeki şirket hisselerini zamanla paraya dönüştürüyor. Daha birkaç hafta önce Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook hisselerinin bir kısmını satıp, bu parayı hayır kuruluşuna aktarmıştı. Yine aynı şekilde WhatsApp CEO'su da Facebook anlaşmasından aldığı hisselerinin büyük bir kısmını satarak paraya dönüştürmüştü.



Ancak Twitter CEO'su ve kurucus Jack Dorsey ise tam tersi bir yol izliyor. Diğer şirketlerin kurucuları zamanla hisselerinin bir kısmını satarken, Dorsey kurucusu olduğu şirketin hisselerini satın alıyor. Dorsey geçtiğimiz günlerde 9.5 milyon dolar değerinde Twitter hissesi satın aldı. Ünlü girişimci şubat ayında da kendi şirketinden 7 milyon dolar değerinde hisse satın almıştı. Buradan anlaşılıyor ki Dorsey kurucusu olduğu şirketin geleceğini fazlasyıla güveniyor.



Turkcell ArGe ve istihdam çalışmaları ödül getirdi