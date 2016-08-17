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jabra halo smart türkiye'de

JABRA HALO SMART TÜRKİYE'DE

‘Mobil'i bir yaşam tarzı olarak benimseyenler için en uygun ses kalitesi ile tasarlanan Jabra Halo Smart Wireless kulaklık, Türkiye'de satışa çıkıyor.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 10:24
Puan Ver : Jabra Halo Smart Türkiye'de(0/10)


‘Mobil'i bir yaşam tarzı olarak benimseyenler için en uygun ses kalitesi ile tasarlanan Jabra Halo Smart Wireless kulaklık, Türkiye'de satışa çıkıyor.  

Jabra'nın yaptırdığı araştırmaya  göre kullanıcıların yüzde 79'u aramalar ve müzik dinlemek için tek bir kulaklığı tercih ediyor, ancak birçok kişi müzik dinleme amaçlı kullanılan kulaklarından yapılan arama deneyiminin kötü olduğunu düşünüyor.  Jabra Halo Smart'ın üstün tasarımı sayesinde kullanıcılar yüksek ses kalitesi ile arama yapmak, müzik dinlemek ve diğer medya araçlarını kullanmak için birden fazla kulaklık ihtiyacı duymuyor.  Ayrıca rahatlığın ön planda olduğu kulaklıkta esnek bir yaka bandı bulunuyor ve hafif yapısıyla uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık oluşturmuyor.

Boyun arkasına yerleşen Jabra Halo Smart, iki kulaklığın birbirinden ayırma özelliği sayesinde de biri telefon aramaları veya her ikisi de müzik amaçlı kullanabiliyor. Kablosuz olarak akıllı telefona bağlanan kulaklık, arama bildirimi geldiğinde titriyor ve üzerindeki küçük tuş sayesinde Siri veya Google Now'a hızlı erişim sağlıyor. Ayrıca gelen mesajları da kullanıcıya sesli olarak aktarabiliyor. Android ve iOS platformunda kullanılabilen kulaklık 17 saat konuşma ve 15 saat müzik dinleme süresi vadediyor.

17 saat konuşma süresi var

Jabra Halo Smart sürekli kulaklık şarj etme derdine de uzun pil ömrüyle son veriyor. Diğer çözümlerden farklı olarak, 230mAh pilini yaka bandının arkasında gizleyen Halo Smart bu sayede bir şarj ile 17 saat konuşma  (15 saat müzik dinleme)  sağlıyor.  Ayrıca, Jabra Assist uygulaması ile de kullanıcıların pil ömrünü tam olarak kontrol etmesi sağlanırken, pil ömrü azaldığında uyarı vermesi özellikler de yer alıyor.

Jabra Halo wireless kulaklık ailesinin en son üyesi olan Jabra Halo Smart,  aynı üründe birden  fazla özellik bekleyen insanlar için tasarlandı.



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Etiketler: Jabra  Halo  Smart  Türkiye  De    haber

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