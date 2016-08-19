İZNİK'TE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
BURSA'nın İznik İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi.
BURSA'nın İznik İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında İznik-Yenişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir yönüne giden 25 yaşındaki Emre Bayram yönetimindeki 16 LJV 86 plakalı motosiklet ile ara sokaktan kontrolsüz çıkan Ali Yalçın Güvençer'in kullandığı 34 JD 2746 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Emre Bayram ağır yaralandı.
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