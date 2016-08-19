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iznik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

İZNİK'TE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

BURSA'nın İznik İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 09:16
Puan Ver : İznik'te Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü(0/10)


BURSA'nın İznik İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında İznik-Yenişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir yönüne giden 25 yaşındaki Emre Bayram yönetimindeki 16 LJV 86 plakalı motosiklet ile ara sokaktan kontrolsüz çıkan Ali Yalçın Güvençer'in kullandığı 34 JD 2746 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Emre Bayram ağır yaralandı.








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