İZNE GELEN ASKER, AHIRDA BOYNUNDAN ASILI HALDE BULUNDU
Düzce'de, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hava değişimine gönderilen 20 yaşındaki er, kendini ahırda iple tavana asarak intihar etti.
Düzce'de, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hava değişimine gönderilen 20 yaşındaki er, kendini ahırda iple tavana asarak intihar etti.
VATANİ GÖREVDEYKEN HAVA DEĞİŞİMİNE GÖNDERİLDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yaparken psikolojik sorunları nedeniyle hava değişimine gönderilen Kerim Ç., dün gece Düzce'nin merkeze bağlı Nuhlar köyündeki evlerinden çıktı.
AHIRDA ASILI BULUNDU
Kerim Ç. eve dönmeyince, sabaha karşı ailesi aramaya çıktı. Ahırı kontrol eden aile bireyleri, Kerim Ç.'yi ahırda iple asılı buldu, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen ekipler, Kerim Ç.'nin öldüğünü belirledi. Kerim Ç.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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