İZMİT'TE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİNİN SIRTINA SAPLANAN DEMİR, BAŞINDAN ÇIKTI
İzmit'te, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Sinan Yıldız'ın inşaat sanasında demir çubukların üstüne düştü. Demir, işçinin sırtından girerek başından çıktı. İtfaiye demiri keserken, yaralanan işçi vücuduna saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.
DİK DURAN DEMİR ÇUBUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Olay saat 16.00 sıralarında, İzmit Veliahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın üçüncü katında çalışan Sinan Yıldız dengesini kaybederek, inşaat sahasında bulunan dik duran demir çubukların üstüne düştü. Yaralanan işçiyi gören arkadaşları 112 Acil'den yardım istedi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi yaralanan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Demirin, Sinan Yıldız'ın sırtından girerek başından çıktığı görüldü. İtfaiye ekibi demiri kesti. Ağır yaralanan Sinan Yıldız daha sonra vücuduna saplanan demirle ambulansa taşındı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Yıldız tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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