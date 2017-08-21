Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

İZMİT'TE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİNİN SIRTINA SAPLANAN DEMİR, BAŞINDAN ÇIKTI


İzmit'te 3'üncü Kattan Düşen İnşaat İşçisinin Sırtına Saplanan Demir, Başından Çıktı
Tarih : 21 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : İzmit'te 3'üncü Kattan Düşen İnşaat İşçisinin Sırtına Saplanan Demir, Başından Çıktı(6/10)2

İzmit'te, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Sinan Yıldız'ın inşaat sanasında demir çubukların üstüne düştü. Demir, işçinin sırtından girerek başından çıktı. İtfaiye demiri keserken, yaralanan işçi vücuduna saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

DİK DURAN DEMİR ÇUBUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay saat 16.00 sıralarında, İzmit Veliahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın üçüncü katında çalışan Sinan Yıldız dengesini kaybederek, inşaat sahasında bulunan dik duran demir çubukların üstüne düştü. Yaralanan işçiyi gören arkadaşları 112 Acil'den yardım istedi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi yaralanan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Demirin, Sinan Yıldız'ın sırtından girerek başından çıktığı görüldü. İtfaiye ekibi demiri kesti. Ağır yaralanan Sinan Yıldız daha sonra vücuduna saplanan demirle ambulansa taşındı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Yıldız tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İzmit  Te  3  Üncü  Kattan  Düşen  İnşaat  İşçisinin  Sırtına  Saplanan  Demir  
Başından  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER