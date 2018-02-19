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İzmirlilerden Yunanistan Vizesine Rekor Başvuru!
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İzmirlilerden Yunanistan vizesine rekor başvuru!

İZMİRLİLERDEN YUNANİSTAN VİZESİNE REKOR BAŞVURU!

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, "2017'de konsolosluk olarak 62 bin Türk vatandaşına vize verdik" dedi.

Tarih : 19 Şubat 2018, 22:40
Puan Ver : İzmirlilerden Yunanistan Vizesine Rekor Başvuru!(9/10)5

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, 2017'de 62 bin Türk vatandaşına Yunanistan vizesi verdiklerini belirterek, bunun bir rekor olduğunu ifade etti.

TÜRK ZİYARETÇİLER AKIN ETTİ

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ı ziyaretinde konuşan Papoulia, Yunanistan'ı geçen yıl binlerce Türk vatandaşının ziyaret ettiğini söyledi.

Papoulia, genel şartları taşıyan herkese kolaylık sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "2017'de konsolosluk olarak 62 bin Türk vatandaşına vize verdik. Bu rekor anlamına geliyor. Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz. İki halk büyük bir yakınlaşma içinde." diye konuştu.

"BARIŞ ORTAMI YÜZYILLARCA DEVAM EDER"

Demirtaş da Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğunun vize konusunda çok yardımcı olduğunu aktardı.

Başkanlığı süresince Türk-Yunan dostluğu için çaba gösterdiğini belirten Demirtaş, "Çok sıkıntılı günlerimiz oldu ama onlar geride kaldı. Bugün yan yana aynı denizi kullanan iki milletiz. Bu barış ortamı umarım yüzyıllarca devam eder." dedi.

GERGİNLİKLER SON BULACAK

Son günlerde iki ülke arasında bazı gerginlikler yaşandığını hatırlatan Demirtaş, iki ülkenin başbakanları arasında sağlanan mutabakatla gerginliklerin son bulacağına inandığını kaydetti.

Yunanistan Lipsi Adası Belediye Başkanı Fotis Maggios da Türklerin misafirperverliğinden çok etkilendiğini vurguladı.

BİRLİKTE SERGİ GEZDİLER

Maggios, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan gerginliklerle Türk ve Yunan çocuklarının birbirlerine karşı olmaması gerektiğine işaret etti.

Heyet, daha sonra İZTO sergi salonunda açılan Türk fotoğraf sanatçılarının Lipsi Adası'nda çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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