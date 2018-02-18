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İzmirliler müjde! İkinci havalimanı geliyor

İZMİRLİLER MÜJDE! İKİNCİ HAVALİMANI GELİYOR

İzmir'e ikinci havalimanı geliyor. Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi 20 Nisan'da yapılacak.

Tarih : 18 Şubat 2018, 10:30
Puan Ver : İzmirliler Müjde! İkinci Havalimanı Geliyor(7/10)3

Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi 20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ UYGULANACAK

Buna göre, Çeşme Alaçatı Havalimanı, yap-işlet-devret modeli kapsamında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu ihale 20 Nisan 2018'de yapılacak. İhale dosya bedeli 5 bin lira, geçici teminat tutarı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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