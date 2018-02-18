İZMİRLİLER MÜJDE! İKİNCİ HAVALİMANI GELİYOR
İzmir'e ikinci havalimanı geliyor. Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi 20 Nisan'da yapılacak.
Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi 20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ UYGULANACAK
Buna göre, Çeşme Alaçatı Havalimanı, yap-işlet-devret modeli kapsamında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek.
Söz konusu ihale 20 Nisan 2018'de yapılacak. İhale dosya bedeli 5 bin lira, geçici teminat tutarı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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