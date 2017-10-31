İZMİRLİ SEVİNÇ, HAMİLEYKEN HAMİLE KALDI
İzmir'de yaşayan Sevinç Çelik isimli vatandaş, hamile kaldıktan bir ay sonra farklı yumurtasında yeniden döllenme oldu ve ikinci kez hamile kaldı.
İzmir Urla'da yaşayan Ender-Sevinç Çelik çifti, şubat ayında çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Bebek hazırlıklarına başlayan çift, yaklaşık bir ay sonra kontrol için gittikleri hastanede tıp tarihine geçecek bir sürprizle karşılaştı.
"İKİ MİNİK MUCİZE İÇİMDE YEŞERDİ"
Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre yapılan incelemede Sevinç Çelik'in hamileyken, farklı bir yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğin başladığı belirlendi. Hem aile hem de Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Emirdar, durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 6 Ekim'de gerçekleştirilen sezaryenle Poyraz ve Ayaz isminde iki bebek sağlıklı olarak dünyaya geldi. Duygularını "İki minik mucize içimde yeşerdi" sözleriyle dile getiren Sevinç Çelik "Bebeklerimi düşünmekten uyuyamadığım günler oldu" dedi.
DÜNYADA SADECE 11 KEZ YAŞANDI
Dünyada bu şekilde bilinen 11 vaka olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Volkan Emirdar, Türkiye'de ise yayınlanmış, bildirilmiş vaka olmadığını söylüyor: "Bizim 'süperfetasyon' dediğimiz gerçekten çok nadir görülen bir durum. Kadının hamileyken yumurtlaması çok güç ama bu hastamız çok istisnai olarak yumurtluyor. Sperm ile yumurta döllenip, rahme yerleşiyor. Hamileyken de yeniden hamile kalıyor."
Kaynak: haberinburada
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