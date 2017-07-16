15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü, İzmir'de Konak Meydanı'nda toplanma alanı oldu. Saatlerin ilerlemesi ile meydan dolmaya başladı. Gelenlerin arasında 69 yaşındaki Sadiye Yağmurkardeş dikkatleri üzerine çekti.

ÖRGÜT ELEBAŞININ KUKLASI DAR AĞACINDA

Ev hanımı olan Sadiye teyze, elinde FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının kuklasını temsili dar ağacında taşıdı. Sabah evinde oturup Fetullah Gülen'in kuklasını yapan Sadiye teyze, gece nöbet tutmak için Konak Meydanı'nın yolunu tuttu.

BİR ELİNDE KUKLA BİR ELİNDE ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI

Bir elinde hain darbe girişimini yapan FETÖ lideri Fetullah gülen'in kuklasını tutan Sadiye Yağmurkardeş, hazırlattığı bir diğer pankart olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehitlerin resmini tuttu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

İlerleyen yaşına rağmen evde oturmayıp meydana nöbet tutmaya gelen Sadiye teyze, "Bu şeytanı inşallah asacağız. Dar acına götüreceğiz. Onlara yaptıklarına bırakmayacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Bizim imanımız, Kuranımız, Rabbimiz var. Biz ona güveniyoruz. Biz asla ve asla topraklarımızdan bir karış bile vermeyeceğiz. Her şey vatanımız için. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Kaynak: haberinburada