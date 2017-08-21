Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir, her yıl üniversite tercihlerinde neredeyse zirveye oynuyor. İzmir, İstanbul ve Ankara ile birlikte Türkiye'nin en çok tercih edilen şehirlerinden biri.



Bunun ilk ve en önemli sebebi de İzmir'in çok sayıda köklü ve prestijli üniversiteye ev sahipliği yapması. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi kaliteli kurumlar, her yıl binlerce öğrenciyi İzmir'e çekiyor. İzmir'in öğrencileri bu denli çekmesinin farklı sebepleri de var. Bunlardan ilki, İzmir'in son derece öğrenci dostu bir şehir olması. İzmir'in yaşam şartları, İstanbul ve Ankara gibi kendi klasmanında büyük şehirlerden daha uygun. Kentin yeme, içme, barınma giderleri öğrencinin cebini yakmıyor. Örneğin öğrenciler İzmir'de 90 dakika boyunca tüm ulaşım araçlarında ücretsiz aktarma yapabiliyor. Bu ve bu gibi bazı sebepler, İzmir'i öğrencilerin gözünde son derece cazip kılıyor.



İzmir, Türkiye'nin büyük şehirlerinden ve sınırları içerisinde çok sayıda ilçesi var. Bu ilçelerden bazıları öğrenciler tarafından özellikle tercih ediliyor. Bu ilçeler uygun fiyatlı ve öğrenci dostu olmaları ile öne çıkıyor. İzmir kiralık daire seçeneklerine bakan öğrenciler de ilk olarak bu ilçelere göz atıyor. Bornova, Buca ve Karşıyaka; İzmir'de öğrencilerin en çok rağbet gösterdikleri ilçelerin başında geliyor.



Bornova, hem İzmirlilerin hem de üniversite için İzmir'e taşınan öğrencilerin favorileri arasında bulunuyor. Bunun ilk sebebi Bornova'nın öğrencilere sunduğu kolay yaşam olanakları. İzmir'in en büyük üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi, Bornova sınırları içerisinde bulunuyor. Bu nedenle Bornova, her yıl üniversitelerin açıldığı Eylül ayında adeta bir öğrenci bölgesi görünümüne bürünüyor. Üstelik Bornova kiralık daire fiyatları da oldukça uygun. Zingat.com bölge raporuna göre Bornova kiralık daire seçenekleri ortalama 1100 TL civarında fiyata sahip. Bütçesi bu fiyat için yeterli olmayan öğrenciler de 2 veya 3 arkadaş birlikte eve çıkarak kira bütçesini bölüşmeyi tercih ediyor. Bornova'nın, sosyal hayatın tam içinde yer alması da bu ilçeyi öğrencilerin gözünde cazip kılıyor. Bornova'da öğrencilerin arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri çok sayıda uygun fiyatlı mekan bulunuyor. Tüm bu artılar, Bornova'yı adeta bir öğrenci cenneti haline getiriyor.



Buca, İzmir'de okuyan öğrencilerin bir diğer favorisi. Bunun ilk sebebi de İzmir'in en prestijli okullarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Buca ilçesi sınırları içerisinde yer alması. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin açıldığı tarih geldiğinde, Buca'da adeta bir öğrenci semti haline geliyor. Zingat.com bölge raporuna göre Buca kiralık daire fiyatları ortalama 700 TL civarında. Bu fiyatlar Bornova kiralık daire fiyatları ile kıyaslandığında oldukça uygun. Üstelik Buca'nın toplu taşıma ağı da oldukça gelişmiş. Yaşamak için Buca kiralık daire seçeneklerini tercih eden öğrenciler, gelişmiş toplu taşıma ağı sayesinde evlerinden İzmir'in her bölgesine kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyorlar. Buca, sosyal yaşam anlamında da Bornova ile yarışır cinsten. Bu güzel ilçede öğrencilerin arkadaşları ile birlikte vakit geçirebilecekleri çok sayıda kafe, restoran ve sinema gibi sosyal ortam bulunuyor.



Karşıyaka da İzmir'de okuyan öğrencilerin en çok ikamet etmek istedikleri ilçelerin başında geliyor. İzmir Üniversitesi'nin de Karşıyaka'da bir yerleşkesi bulunuyor. Gelişmiş toplu taşıma ağı, güzel sahili ve keyifli sosyal ortamları ile Karşıyaka, öğrencilerin favorileri arasında bulunuyor. Karşıyaka kiralık daire fiyatları ise Buca ve Bornova'ya göre biraz daha yüksek. Zingat.com bölge raporuna göre Karşıyaka kiralık daire fiyatları ortalama 1200 TL civarında. Bazı öğrenciler Karşıyaka kiralık daire seçeneklerine ev arkadaşları ile birlikte çıkarak kira bedelini bölüşmeyi tercih ediyor.



